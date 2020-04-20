الكوريون الجنوبيون يعودون للعمل والحدائق بعد تخفيف التباعد الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الكوريون الجنوبيون في العودة للعمل والازدحام في المراكز التجارية والحدائق وملاعب الجولف وبعض المطاعم، بعد أن خففت كوريا الجنوبية قواعد التباعد الاجتماعي، مع استمرار اتجاه حالات فيروس كورونا نحو التراجع.

وأنهى عدد متزايد من الشركات من بينها «إس كيه انوفيشن»، و«نافر» سياسة العمل من المنازل، أو تخفيفها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من استمرار شركات كثيرة في تطبيق ساعات عمل مرنة والحد من التنقل والاجتماعات المباشرة. كما امتلأت الحدائق والجبال وملاعب الجولف بالزائرين، في حين بدأت المراكز التجارية والمطاعم في العودة ببطء لطبيعتها. ويرسم استمرار تعافي كوريا الجنوبية من أول تفش ضخم لفيروس كورونا خارج الصين، صورة متناقضة مع ما يحدث في دول كثيرة أخرى ما زالت عواصمها مغلقة، وتطبق أوامر شاملة للبقاء في المنازل.

وقال كيم تاي هيونج، مهندس محطات كهرباء يعيش في سيول، عضو في ناد محلي لكرة القدم: «خرجنا للعب لأول مرة منذ شهرين. كنا نضع كمامات أثناء اللعب، ومازلنا نشعر بقلق من فيروس كورونا. لكن الطقس كان بديعاً وشعرت بانتعاش كبير».

ومددت كوريا الجنوبية سياسة التباعد الاجتماعي 16 يوماً أخرى، الأحد، ولكنها منحت بعض التخفيف للمنشآت الدينية والرياضية التي فرضت عليها سابقاً قيوداً صارمة. ويهدف هذا القرار إلى إعادة فتح رابع أكبر اقتصاد في آسيا بشكل حذر، مع استمرار تأرجح عدد حالات الإصابة اليومية بكورنا عند مستوى 20 حالة أو أقل، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 13 إصابة جديدة بكورونا، الاثنين، بعد يوم من تسجيل ثماني حالات فقط مثلت أول زيادة يومية تتألف من رقم واحد منذ تسجيل 909 إصابات في ذروة انتشار المرض.