هاري وميجان يقطعان العلاقات مع أربع صحف شعبية بريطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل الإعلام البريطانية، الاثنين، إن الأمير هاري وزوجته ميجان قطعا العلاقات مع بعض من أكبر الصحف الشعبية البريطانية، وقالا إنهما سينتهجان سياسة «عدم الارتباط» مع تلك الصحف. وأشارت كل من الجارديان وفاينانشال تايمز وأي.تي.في نيوز، إلى أن دوق ودوقة ساكس اللذين تخليا عن دورهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية في نهاية مارس/آذار، بعثا برسالة مساء الأحد إلى صحف صن وديلي ميل وديلي إكسبريس وديلي ميرور أوضحا فيها بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة. ونقلت وسائل الإعلام عنهما قولهما إن «هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد. ولا تتعلق بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة». وأضافا: لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي فعلاً بشأن دوق ودوقة ساكس سواء كان جيداً أو سيئاً. ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة". وقالت فاينانشيال تايمز في تقريرها إنه بموجب السياسة الجديدة سيتم منع حصول تلك الصحف على تحديثات وصور من الزوجين وربما يتم منعها من حضور فعالياتهما الإعلامية.