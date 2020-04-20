تجارة الكمامات والقفازات في دبي بالربع الأول تعادل كامل عام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استجابة لزيادة الطلب على الكمامات والقفازات الطبية للحماية من تفشي وباء كورونا، عززت جمارك دبي جهودها لتيسير حركة التجارة بهذه المواد دعماً لمتطلبات الوقاية من الوباء المطبقة في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالكمامات في الربع الأول من عام 2020 نحو 60.5 مليون درهم، علماً بأن تجارة دبي بالكمامات للعام 2019 بأكمله بلغت قيمتها نحو 63.5 مليون درهم ما يظهر مدى الزيادة الكبيرة التي شهدتها تجارة الكمامات في الربع الأول من العام الحالي والذي بلغت قيمة الواردات خلاله نحو 40 مليون درهم وقيمة الصادرات نحو 3.4 مليون درهم وقيمة إعادة التصدير نحو 17 مليون درهم، أما تجارة دبي الخارجية بالقفازات الطبية فقد بلغت قيمتها في الربع الأول من العام 2020 نحو 5.2 مليون درهم تمثل الواردات النسبة الأكبر منها بقيمة 4.67 مليون درهم، وبلغ إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالكمامات والقفازات الطبية في الربع الأول من العام الحالي نحو 65.7 مليون درهم.

وتحرص جمارك دبي على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات والتجار بمواد القطاع الصحي عموماً وبالكمامات والقفازات الطبية على وجه الخصوص، حيث تعمل المراكز الجمركية البحرية والبرية ومراكز الشحن الجوي على إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش واستكمال التخليص الجمركي لشحنات الكمامات والقفازات دون تأخير من أجل تأمين احتياجات أفراد المجتمع وتمكينهم من وقاية أنفسهم من مخاطر العدوى بفيروس كورونا عبر تطبيق توصيات الجهات الصحية في الدولة بضرورة وضع الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل في الحالات الاضطرارية بعد أخذ التصاريح من الجهات المختصة.

وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات: «تكرس جمارك دبي كافة جهودها لدعم قدرة الدولة على مواجهة وباء كورونا ومنع انتشاره، معتمدين على القدرات الجمركية الكبيرة التي طورتها الدائرة من خلال تأهيل المفتشين والموظفين الجمركيين وتدريبهم المستمر ليكتسبوا أفضل المهارات والخبرات على صعيد تيسير حركة التجارة وحماية المجتمع، مدعومين بالأجهزة والمعدات الأكثر تطوراً والمزودة بأحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، ما يمكننا من إنجاز عمليات المعاينة والتفتيش واستكمال التخليص الجمركي للشحنات دون تأخير لكي نضمن تأمين احتياجات المجتمع بوتيرة متسارعة، خصوصاً في الحالات الطارئة مثل أزمة وباء كورونا»

وأضافت: «زودنا المراكز الجمركية بأفضل التجهيزات التي تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا وذلك من خلال تزويد المفتشين والموظفين بالملابس والكمامات والقفازات الواقية مع الالتزام بمسافة الأمان المطلوبة لحمايتهم من العدوى خلال أدائهم لمهامهم الحيوية، كما يتم تعقيم المراكز الجمركية وساحات التفتيش باستمرار مع الالتزام بإنجاز المعاملات الجمركية عن بعد للتجار والمستثمرين بواسطة الخدمات الذكية لمنع الاحتكاك المباشر وحصره في أضيق نطاق ممكن».