شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا 1775 حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1775 حالة، ليصل الإجمالي إلى 141672 حالة، فيما يمثل ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 110 حالات إلى 4404 حالات.

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