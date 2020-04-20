شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تمدد العزل العام أسبوعا وتخفف الإجراءات في 27 أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الاثنين إن نيوزيلندا ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس كورونا أسبوعا ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي" نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11.59 مساء الاثنين الموافق 27 أبريل أي أسبوع من الآن.

"سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين قبل مراجعة كيف نتابع من جديد واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من مايو".

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