الكويت تعلن عن شفاء 62 حالة من فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، الاثنين، عن تسجيل 62 حالة شفاء جديدة في البلاد، بمجوع كلي بلغ 367 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة الأحد أنه تم تحویل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسي الالزامي للاشتباه بأعراض كورونا فیما تم تحویل 1187 إلى الحجر المنزلي من الـ 11 رحلة الأولى لاجلاء المواطنین من الخارج.

وأوضح الوكیل المساعد للشؤون الفنیة بوزارة الصحة والمشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكویت الدولي عبدالرحمن المطیري في

إحصائیة لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أنه تم في ھذه الرحلات الـ 11 تحویل 4 حالات لاستكمال علاجھم لاسباب صحیة أخرى.

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وذكر المطیري أن إجمالي عدد المواطنین الذین كانوا على متن الرحلات بلغ 1233 مواطنا ومواطنة.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الكويت

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