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الأردن يؤجل زيادة رواتب القطاع العام بسبب ضغوط كورونا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty شوارع العاصمة الأردنية عمان شبه خالية بسبب قال وزير المالية الأردني، الأحد، إن الأردن سيؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام، لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال محمد العسعس لتلفزيون المملكة، إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها.

وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.

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وأوضح الوزير العسعس في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الفيروس سيشكل أزمة للاقتصاد العالمي، مضيفا أن الأردن ليس بمعزل عن العالم.

وأشار إلى اتخاذ وزارة المالية مجموعة من القرارات شملت تأجيل الضرائب والمدفوعات الجمركية، وخفض مدفوعات مؤسسة الضمان الاجتماعي بالإضافة لقرارات البنك المركزي، وصرف الرواتب بشكل مبكر للمساعدة في التغلب على العبء الاقتصادي قبل الحظر وضخ مزيد من السيولة في الاسواق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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