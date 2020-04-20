شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المسجد الأقصى بعد مرور شهر على قرار إغلاقه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر أكثر من شهر على قرار دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس بإغلاق جميع المصليات المسقوفة فى المسجد الأقصى لمنع تفشي وباء كورونا المستجد بين المصلين، وبهذه المناسبة، نشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر، اليوم الاثنين، مجموعة من الصور لمشاهد من داخل ومحيط المسجد الاقصى بعد شهر من الإغلاق للوقاية من فيروس كورونا، وظهر المسجد خالي من أي عمال أو مصلين مع استمرار قرار الاغلاق.



محيط المسجد الاقصى



مصلى المسجد الاقصى

وكان قد قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة فى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.



ساحة المسجد الاقصى



محيط المسجد الاقصى المغلق

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وأضاف المجلس فى بيان أنه "قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التى تحذر من التجمعات الكبيرة فى ظل انتشار الوباء".

وتابع المجلس فى بيانه أنه يعلم "أن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلى فى بيوتنا حفاظا على النفس البشرية".

وقال المجلس "الأذان والصلاة لن ينقطعا فى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفى الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما فى ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداء من فجر الاثنين 23 مارس، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات الجهات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.