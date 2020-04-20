شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى إماراتية تسمح للعاملين الصحيين فى مكافحة كورونا بإفطار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة واشنطن بوست إن مجلس الفتوى الإماراتى أعلن فى وقت مبكر صباح اليوم أن المصابين بفيروس كورونا والعاملين فى الرعاية الصحية الذين يتولون العناية بهم معفون من الصيام فى شهر رمضان.

وأضاف المجلس، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المصابين بكورونا ربما لا يصومون عندما تظهر أعراض الفيروس، لو قال لهم الأطباء إن الصيام سيجعل حالتهم تسوء، كما أنه مسموح للعاملين فى المجال الطبى بالإفطار أثناء قيامهم بعملهم خشية أن يؤدى الصيام إلى إضعاف مناعتهم أو يخسروا مرضاهم.

وستظل المساجد مغلقة طوال شهر رمضان ولن تقام صلاة التراويح بها، مع مطالبة بتأديتها فى المساجد.

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وقد وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الإمارات إلى 6781 بعد تسجيل 479 إصابة خلال أمس الأحد، وقد ظهر 90% من الاحالات هذا الشهر فقط، بحسب ما ذكرت واشنطن بوست.

وكنا شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد افتتح المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس كورونا التي تتسع لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأضاف: "حكومة دبي وكوادرها الطبية وخطوط الدفاع الأولى وفرق المتطوعين دائماً على أتم الاستعداد لتلبية نداء الواجب...اليوم صحتكم وسلامتكم هي أولويتنا المطلقة وملتزمون كعادتنا في تقديم كافة الخدمات لكل من يحتاج إليها في دبي".