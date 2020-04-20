شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ 1995 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 80 إصابة جديدة بفريوس كورونا المتسجد كوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1995 حالة، بينما تماثل للشفاء 367 حالة، وتوفى 9 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن هناك 1619 حالة تتلقى العلاج، منها 39 في الرعاية المركزة.

فى غضون ذلك، كشف وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلى فى الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).