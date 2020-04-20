شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب أفريقيا لدعمها فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوى على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جنوب أفريقيا، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد-19 /، وسيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس .

وقال سفير الامارات لدى جنوب أفريقيا محش سعيد الهاملي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الاماراتية "وام" إن بلاده كرست نفسها للعمل كشريك نشط ومساهم فاعل في المجتمع الدولي في ضوء الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ . وأضاف أن هناك تواصلا وتنسيقا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بين الدولتين، وأن وصول أولى المساعدات المقدمة اليوم إلى جنوب أفريقيا خير دليل على الشراكة الدائمة بين بلدينا والالتزام المشترك بالقضاء على هذا الفيروس ودعم جهود جنوب أفريقيا".

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، حذرت من منتجات الكلوروكين المزيفة، والمتداولة في منطقة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ويتم ترويجها لعلاج الملاريا، ثبت خلوها من المادة الفعالة.

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ووفقًا لصحيفة الرؤية الإماراتية، أوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، أن التحذير جاء بناء على التعميم رقم 2020/4، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، يحمل رسالة تحذيرية حول 9 منتجات من عقار الكلوروكين المزيفة، التي تباع في 3 بلدان أفريقية هي، نيجيريا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد تعميم الوزارة على أن هذه المنتجات تم تحريف هويتها وتكوينها عن عمد، بطرق احتيال مختلفة تمثلت في عدم احتواء المستحضرات على الكمية الصحيحة من المادة الفعالة، ولا يتم إنتاجها من قبل الشركة المصنعة التي ورد اسمها على ملصقات المنتج، كما أن الشركة المصنعة التي ورد اسمها على ملصقات المنتج لا وجود لها.

وشدد التعميم الوزارة على أن هذه الأدوية غير معتمدة، وتشكل خطرًا كبيرًا على صحة المرضى، وتنتهك القانون، وأنها غير مسجلة لدى في إدارة الدواء لديها.

وحدد التعميم عدة توصيات قدمتها منظمة الصحة العالمية، تتمثل في زيادة نظام التيقظ الدوائي، في البلدان الثلاثة المذكورة، التي من المحتمل أن تتأثر بهذه المنتجات المزيفة، بحيث تشمل زيادة اليقظة في المستشفيات، والعيادات والمراكز الصحية، وتجار الجملة، والموزعين، والصيدليات أي مزودين آخرين للمنتجات الطبية، مع ضرورة عدم أخذ أي شكل من أشكال الكلوروكين إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج، والشراء من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدول، والتحذير من اقتناء الدواء من خلال مصادر غير مشروعة.