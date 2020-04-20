شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الشؤون البلدية» تضيف 8 تصنيفات للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هناك 8 تصنيفات تم إضافتها للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن الرقابة المجتمعية.
وأكدت الوزارة في “أنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي في ” تويتر” أن التصنيفات الثماني هم باعة متجولين بالشوارع والأسواق المحيطة و زحام بالمشاة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، وتقديم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام وعدم توفير المعقمات داخل الأسواق.
وأضافت الوزارة عدم إغلاق وجبات التوصيل بتغليف حراري بشكل صحيح، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بالأسواق، ومخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل .
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