شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الشؤون البلدية» تضيف 8 تصنيفات للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هناك 8 تصنيفات تم إضافتها للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن الرقابة المجتمعية.

وأكدت الوزارة في “أنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي في ” تويتر” أن التصنيفات الثماني هم باعة متجولين بالشوارع والأسواق المحيطة و زحام بالمشاة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، وتقديم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام وعدم توفير المعقمات داخل الأسواق.

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وأضافت الوزارة عدم إغلاق وجبات التوصيل بتغليف حراري بشكل صحيح، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بالأسواق، ومخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل .