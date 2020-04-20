أستراليا تسن قانوناً يلزم جوجل وفيسبوك باقتسام عائدات الإعلانات مع شركات إعلام محلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرج، الاثنين، إن أستراليا ستسن قانوناً في غضون أشهر يلزم فيسبوك وجوجل باقتسام عائداتهما من الإعلانات مع شركات الإعلام المحلية لتصبح واحدة من أوائل الدول التي تلزم المنصات الرقمية بدفع ثمن المحتوى الذي تستخدمه.

وقال فرايدنبرج، في بيان إن هذه الخطوة تأتي بعد إخفاق محادثات مع فيسبوك وشركة ألفابيت التي تملك محرك البحث جوجل في التوصل لقواعد طوعية لمعالجة شكاوى شركات الإعلام المحلية من سيطرة عملاقي التكنولوجيا على الإعلانات. وأضاف في مقال نشرته صحيفة «ذا أستراليان» «لم يتم تحقيق تقدم ملموس بشأن القضية الأساسية التي تتعلق بالدفع مقابل المحتوى». وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية بأستراليا نحو تسعة مليارات دولار أسترالي(5.72 مليار دولار) سنوياً، بزيادة تقدر بأكثر من ثمانية أضعاف منذ 2005. وقال فرايدنبرج إنه مقابل كل 100 دولار أسترالي يتم إنفاقها على الإعلانات الإلكترونية في أستراليا باستثناء الإعلانات المبوبة يذهب نحو الثلث لجوجل وفيسبوك.