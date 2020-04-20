شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 144 إصابة جديدة بكورونا فى سلطنة عمان وارتفاع الحالات إلى 1410 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان تسجيل 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، منها 58 حالة لعمانيين و86 حالة لغير العمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة 1410 وعدد الوفيات 7 حالات.

ووفقا لحساب الوزارة عبر تويتر، فتم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالى المتعافين 238 حالة.





‏وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت أمس الأحد، عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا ‎"كوفيد - 19" ويبلغ من العمر تسعة وخمسين عاماً، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية، وتعد هذه سابع وفاة تسجل فى ‎السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض.

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وفى سياق متصل قلصت سلطنة عمان ميزانيتها العامة 500 مليون ريال أى ما يعادل (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد.

وقالت وكالة الأنباء لسلطنة عمان فى بيان أمس الأحد: 500 مليون ريال عُمانى خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10% من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التى تم اتخاذها.

وأكد مسئول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية على أن الحكومة فى سلطنة عمان تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات مالية واقتصادية جديدة بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى للسلطنة والنمو المستهدف فى الموازنة العامة للدولة.