شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، أربعة مواطنين فلسطينيين بمحافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وثلاثة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدتي تقوع وبيت عوا ، وفتشت منازل المعتقلين.

فى سياق متصل ، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن شابين من بلدة نحالين وقرية حوسان ببيت لحم، بعد أن أمضيا مدة حبسهما في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أطلقت أمس الأحد، الرصاص على الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراض زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جنود بحرية الاحتلال الإسرئيلي هاجموا مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة 5 أميال قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه صوبهم، ما ألحق أضرارا بمركب صيد على الأقل.

Advertisements

كما قامت قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي استهداف الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة، إضافة إلى التنغيص على حياة المزارعين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية من القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الناشط محمد الزغير، المتحدث باسم حركة شباب ضد الاستيطان،أمس الأحد، وذلك بعد أن قام عناصر من شرطة الاحتلال بمداهمة منزله في مدينة الخليل والقبض عليه واعتقاله دون أسباب معروفة حتى الآن، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أسيرا محررًا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث اعتقلت قاسم خالد محمد أبو بكر، وهو أسير محرر، أثناء تواجده داخل أراضٍ زراعية بمحاذاة البلدة.