شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: 62 حالة شفاء جديدة من كورونا وإجمالى المتعافين 367 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد وزير الصحة الكويتي، منذ قليل، شفاء 62 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 367 حالة، حسب ما نقلته العربية الاخبارية.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه بعد الـ11 رحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسى الالزامى للاشتباه بأعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تم تحويل 1187 إلى الحجر المنزلى.