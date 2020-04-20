اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة "تجسس" للتحالف

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إسقاطها طائرة "تجسس" تابعة للتحالف العربي في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية، الناطقة باسم الجماعة، الإثنين، إن "قوات الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون) أسقطت طائرة لقوى العدوان (التحالف) جنوبي محافظة الحديدة (غرب)".

وأوضحت الفضائية الحوثية في خبر مقتضب أن: "الطائرة التجسسية كانت تقوم بأعمال عدائية". دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف العربي بشأن ما أعلنه الحوثيون حتى الساعة 7:30 ت.غ.

فيما أعلن التحالف العربي (تقوده السعودية)، مساء الأحد، أن جماعة الحوثي ارتكبت 1096 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، المُعلن من جانب التحالف قبل أسبوعين .

Advertisements

وقال التحالف في بيان أوردته فضائية "العربية" السعودية، إن خروقات وقف إطلاق النار شملت "أعمالًا عسكرية عدائية، واستخدامًا للأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية".

ولم يعلق الحوثيون على الاتهامات حتى الساعة 7:30 ت.غ، فيما نقلت قناة المسيرة، عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع، قوله: "طيران التحالف شن 30 غارة جوية خلال 24 ساعة في محافظة مأرب (شرق) والجوف (شمال)".

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، قابل للتجديد، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر "كورونا".

وأعربت الحكومة اليمنية عن التزامها بوقف إطلاق النار، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أنه "تضليل" للعالم من جانب التحالف.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تبادل طرفي النزاع اتهامات يومية بخرقه، والاستمرار في التصعيد، والاستحداثات العسكرية في جبهات القتال.

ويشهد اليمن منذ ستة أعوام قتالا شرسا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.