كورونا.. وفاة بالسودان وإصابتان جديدتان في ليبيا

عواصم عربية / الاناضول

ارتفعت الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات في كل من السودان وليبيا بفيروس كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلن السودان، فجر الإثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12، من إجمالي 92 إصابة.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية اطلعت عليه "الخليج 365".



وأفاد البيان بتسجيل 26 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 92.

Advertisements

وتابع: "بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 من إجمالي المصابين".

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 51.

وأشار البيان، إلى أن "عدد المتعافين بلغ 11 حالة، فيما سجلت حتى الآن وفاة واحدة بالفيروس".

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى صباح الاثنين، مليونين و407 آلاف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 165 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 625 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.