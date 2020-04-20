العراق.. مقتل جنديين وعنصرين من "داعش" بهجومين منفصلين

بغداد/علي جواد/الخليج 365-

أعلن مسؤول بوزارة الداخلية العراقية، الإثنين، مقتل جنديين ومسلحين اثنين من "داعش"، في هجومين منفصلين شنهما التنظيم الإرهابي بمحافظتي ديالي (شرق) وكركوك (شمال).

وأوضح المصدر، في تصريح للأناضول، أن "مسلحي تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجومًا، ليل الأحد/الإثنين، لاستهداف حاجز عسكري للجيش، غربي محافظة ديالى (شرق)، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 أخرين".

وأكد أن التنظيم شن هجومًا آخر بالتزامن مع الأول، مستهدفًا مقرًا للشرطة الاتحادية، جنوبي محافظة كركوك (شمال)، ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحيه.

ولم يعلن عن وقوع قتلى أو جرحى من الشرطة العراقية.

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والأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إن قوات بلاده تخوض معارك يومية ضد مسلحي تنظيم "داعش"، فيما شن الجيش العراقي، قصفًا جويًا استهدفت مخابئ للتنظيم بمحافظة صلاح الدين (شمال)، وأدى إلى مقتل عدد من مسلحيه.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وشّن عناصر تنظيم "داعش" خلال الايام الماضية هجمات متواصلة أستهدفت مسؤولين أمنيين وحواجز أمنية وعسكرية ومنشآة نفطية في محافظة كركوك شمالي البلاد، أوقعت قتلى وجرحى.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.