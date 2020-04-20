شفاء 62 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 62 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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