شفاء 62 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 62 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 367 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.