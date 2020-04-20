تسجيل 144 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.