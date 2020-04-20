متعافٍ من «كورونا» يكشف كيف أُصيب بالفيروس عبر «فنجان شاي»

كشف المتعافي من “كورونا”، فوزان سفر الشريف، تفاصيل إصابته بالفيروس، وكيف انتقل إليه بعد مخالطة زميل له في العمل، لم يعلم هو أيضًا أنه مصاب بالمخالطة.

وقال “الشريف”: إن “كورونا انتقل إليه أثناء الإفطار مع زميله وتناوله فنجان شاي، وبعد ظهور أعراض الفايروس على زميله تم تنويمهما، وبعد إجراء التحاليل الطبية ثبتت إصابته”؛ وفقًا لـ”عكاظ”.

وأضاف: أنه “تم تنويمه بالمستشفى، ثم خرج وعزل نفسه أسبوعين كاملين في منزله دون أن يرى أسرته”، مؤكدًا أنه “هزم الفيروس، بعد فضل الله، في غضون 8 أيام”.

وفي السياق، ذكر “الشريف” أنه مصاب بداء “السكري”، وتسبب الفيروس في ارتفاع معدلاته، ولم تشفع له الإبر حتى عاد لاستخدام الأقراص الخاصة التي كان يتناولها.

ودعا “الشريف” مرضى السكري المصابين بـ”كورونا” لاستخدام أدويتهم بشكل طبيعي دون توتر، وألا يهزمهم التفكير في كورونا، حتى يتجاوزوا مرحلة المقاومة إلى الشفاء التام.