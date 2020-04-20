أستراليون يطالبون بضرورة استمرار القيود حتى مع تباطؤ حالات الإصابة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر أكثر من 150 اقتصادياً أسترالياً الحكومة الاثنين من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تباطؤ وتيرة الإصابات إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع.

وتفادت أستراليا حتى الآن الأعداد الكبيرة لضحايا كورونا المسجلة في أنحاء العالم بعد إغلاق حدودها وفرضها قيوداً على تنقل الناس.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات أبطأت الزيادة في حالات الإصابة الجديدة لأقل من 40 حالة جديدة يومياً فمن المتوقع أن تدفع القيود إلى وصول معدل البطالة إلى نحو عشرة في المئة وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً.

وسجلت أستراليا الآن 6617 حالة إصابة بكورونا و71 حالة وفاة منذ ظهور أول حالة في أواخر يناير/كانون الثاني.

ومع تزايد الدعوات لتخفيف القيود نشر اقتصاديون أستراليون بارزون رسالة مفتوحة لدعوة الحكومة إلى إعطاء أولوية لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت المجموعة التي تضم 157 اقتصادياً من الجامعات الأسترالية: «لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد فعال إذا لم نعالج أولاً بشكل شامل تلك الأزمة الصحية العامة».

وقالت الحكومة والبنك المركزي في أستراليا إنهما سيضخان 320 مليار دولار أسترالي (203 مليارات دولار) في الاقتصاد الأسترالي في محاولة لتخفيف الأضرار الاقتصادية.

وكان سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا قد قال الأسبوع الماضي إنه لن يتم تخفيف القيود في أستراليا قبل أربعة أسابيع على الأقل، وحث العديد من رؤساء وزراء الولايات الناس اليوم الاثنين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.