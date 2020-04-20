العراق يرفع حظر التجوال صباحا في شهر رمضان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت اللجنة العليا لأزمة كورونا في العراق، عن رفع حظر التجوال في شهر رمضان، خلال ساعات الصباح، بعد أن كان حظر التجوال مفروضا بشكل كامل، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت اللجنة العليا أن رفع حظر التجوال سيكون من السادسة صباحا حتى السابعة مساء، كما أنه سيجرى استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال، خلال شهر رمضان.

كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، أعلنت في وقت سابق، استمرار حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة.