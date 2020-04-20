العراق يرفع حظر التجوال صباحا في شهر رمضان

أعلنت اللجنة العليا لأزمة كورونا في العراق، عن رفع حظر التجوال في شهر رمضان، خلال ساعات الصباح، بعد أن كان حظر التجوال مفروضا بشكل كامل، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".
وأعلنت اللجنة العليا أن رفع حظر التجوال سيكون من السادسة صباحا حتى السابعة مساء، كما أنه سيجرى استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال، خلال شهر رمضان.
كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، أعلنت في وقت سابق، استمرار حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.