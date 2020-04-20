الثلاثاء.. رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين من لبنان

كتب - محمد عبيد:
يبدأ قطاع الطيران المدني الثلاثاء المقبل في تسيير عدد من الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في عدة دول من ذوي الحالات الانسانية والطارئة، وذلك بالتنسيق مع وزارات الطيران والهجرة والخارجية.
قالت مصادر بالقطاع: تنطلق بعد غد الثلاثاء رحلة خاصة متوجهة إلى بيروت، لإعادة المصريين العالقين في لبنان، ومن المقرر ان يتم وضع جميع الركاب العائدين من هناك في الحجر الصحي بأحد الفنادق المخصصة لذلك لمده ١٤ يوما ضمن توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
كانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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