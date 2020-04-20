تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، بجزيل الشكر ووافر الامتنان للسلطات المصرية على مبادرتها الكريمة بالاستجابة لطلب السفارة بالموافقة على ترحيل عدد من المواطنين من أبناء قطاع غزة.
وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن مندوب السفارة قد قام بمرافقة المرحلين حتى معبر رفح، ويتابع السفير وصول المواطنين إلى غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين يشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.