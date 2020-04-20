سفير فلسطين يشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين إلى غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، بجزيل الشكر ووافر الامتنان للسلطات المصرية على مبادرتها الكريمة بالاستجابة لطلب السفارة بالموافقة على ترحيل عدد من المواطنين من أبناء قطاع غزة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن مندوب السفارة قد قام بمرافقة المرحلين حتى معبر رفح، ويتابع السفير وصول المواطنين إلى غزة.