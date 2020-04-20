شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. الأمطار تتواصل بالسعودية.. وجو معتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطه على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائما جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام ثم يتحول الى غائم جزئياً في وقت لاحق مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية خلال الليل.

