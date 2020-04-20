شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار فى السعودية والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى فى حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدى إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، فرصة لسقوط بعض الأمطار، و انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، وتشهد الإمارات طقس غائم جزئياً بوجه عام مع فرص لسقوط أمطار بسيطة ، بينما تشهد البحرين طقسا غائم غير وتوقعات بسقوط امطار رعدية متفرقة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدى إلى جريان السيول وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، الشرقية، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والساحلية والشرقية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، و انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 تصل إلى 40 كمس.

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الخليج العربي: متوسط - يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44المد الثانى عند الساعة 00:46 الجزر الأول عند الساعة 05:18 الجزر الثانى عند الساعة 25:06 بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29 المد الثانى عند الساعة 20:39 الجزر الاول عند الساعة 14:32 الثانى عند الساعة 08:03 فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 36 24 65 15 دبى 35 24 75 15 الشارقة 35 22 80 15 عجمان 30 23 85 40 أم القيوين 32 21 85 40 رأس الخيمة 34 21 80 20 الفجيرة 30 25 70 45 العين 35 25 55 10 ليوا 38 22 70 15 الرويس 35 23 75 20 السلع 32 24 70 20 دلما 31 24 80 30 طنب الكبرى 29 23 85 35 طنب الصغرى 29 23 85 35 أبو موسى 29 23 85 35 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس فى مملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين سيكون غير مستقر مع تساقط امطار رعدية متفرقة أحيانا، الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد مع هبات قد تصل الى 35 عقدة احيانا.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين وقد يصل الى 8 اقدام فى عرض البحر اثناء الهبات ، درجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة والصغرى 40 بالمئة.