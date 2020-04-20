شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة وحالتى وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف 13 حالة جديدة من الإصابة بكورونا فى البلاد وحالتى وفاة ليبلغ إجمالى أعداد الإصابات 10674 حالة و236 وفاة، وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من بين الـ 13 حالة إصابة الجديدة، جاءت 3 حالات فى ضواحى سول(حالتان فى إقليم كيونغكى وحالة واحدة فى إنتشون)، ولم تظهر أى حالة جديدة فى سول.

وبغير هذه المناطق، ظهرت حالتان فى بوسان وحالة فى دايغو وأولسان كل على حدة، وحالتان فى إقليم كيونج سانج الشمالي، وتم اكتشاف 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحى فى المطارات، وتم تأكيد 3 حالات من الاصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

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وظل المعدل اليومى للإصابات الجديدة خلال الفترة من 9-12 من الشهر الجاري، فى حدود ما بين 20-40 حالة، وبقى الرقم فى 18 و8 خلال يومى 18 و19 من أبريل.

وارتفع عدد حالات الشفاء، إلى 8114 حالة بزيادة 72 حالة من يوم أمس، وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى 2324 مصابا بانخفاض 61 شخصا.