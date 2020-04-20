شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٢٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى وفاة إثنين من المصابين.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة وحالتى الوفاة، سُجلت فى الخرطوم أمس.

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وأضاف البيان أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى ٩٢ حالة، بينها ١٢ وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين ٨ أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.