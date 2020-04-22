سلطان الجابر: مستمرون في اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا

قال الدكتور سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، إن قيادة دولة الإمارات تؤكد ضرورة تطبيق أفضل التدابير الوقائية لحماية وتأمين المواطنين والمقيمين في الدولة. وشجع "الجابر" الموظفين بمجموعة "أدنوك" على البقاء آمنين، وأوصاهم بالحفاظ على التركيز والإيجابية. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراءها أكثر من 23 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6781 حالة.
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