الشامسي يتفقد الطرق والمناطق ذات الكثافة العمالية بمدينة الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية بمقرها بالشارقة، للوقوف على الإجراءات الخاصة بتنقل العمال بين إمارة الشارقة والإمارات الأخرى ومدى تقيدهم بذلك، رافقه خلالها العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، وكان في استقبالهم العقيد طيار سعيد غريب المزروعي رئيس قسم العمليات، والعقيد طيار جمال المطروشي، والنقيب طيار ناصر تريم، والمساعد أول ملاح حمدان سرور بإدارة جناح الجو.

بدأت الزيارة بطلعة جوية للاطّلاع على الحركة المرورية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الظروف والهادفة بتقيد حركة تنقل العمال بواسطة الحافلات في الطرق الداخلية والخارجية في إمارة الشارقة، ومتابعة سير العمل على النقاط المرورية بالطرق الرئيسية، ومناطق تجمع العمال بمدينة الشارقة، للاطّلاع على تقيد الجهات التي تشغل عمال والتزامها بالتوجيهات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولةالنقاط الأمنية بمنطقة الصجعة، والمناطق الصناعية لرصد أي تجمعات عمالية فيها، كما شملت الاطّلاع على سير العمل في النقاط المرورية على شارعي الشيخ محمد بن زايد، والإمارات، إضافة لشارع الاتحاد.