بلجيكي ناجٍ يسجل لحظات الصراع مع الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث طبيب مسالك بولية بلجيكي عن تجربته «المذهلة» بعد أن نجا من كوفيد-19 وخرج من العناية المركزة، حيث أمضى ثلاثة أسابيع في غيبوبة. وقال أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل، «كنت أرى نهايتي... اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبداً». وشخّص الأطباء إصابة ساسين (58 عاماً) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته.

وأدخل الأطباء ساسين في غيبوبة مستحثة طبياً، لكنه يقول إنه كان مدركاً لرغبته في مكافحة المرض وإنه كانت لديه أيضاً رؤى لوالده الراحل. وقال ساسين، الذي وصف التجربة بأنها «لا تصدق» وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء، «رأيت والدي الذي توفي قبل أربع سنوات.

وتحدثت معه». وأضاف «شعرت ببالغ السعادة عندما استيقظت ورأيت وجوه أصدقائي. كان شعوراً لا يوصف». ويتطلع ساسين الآن إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته وأن يقضي فترة النقاهة في المنزل.

وطوال مسار الأزمة الصحية العالمية أصبح الأطباء والممرضون والعاملون في مجال الرعاية الصحية أبطالاً يحاربون الوباء في الصفوف الأمامية وقد صفق لهم سكان العالم من الشرفات وفي الشوارع. ويتعامل المعالجون في المستشفيات مع تدفق هائل من المرضى، فيما يواجهون نقصاً في المعدات والخوف من الإصابة بالفيروس. وفي أحيان كثيرة، يواجهون قرارات مفجعة أثناء معالجة المرضى.

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في إيطاليا، وهي واحدة من أكثر البلدان المتضررة، توفي العشرات من الأطباء والممرضين بسبب كوفيد 19 وأصيب الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفيروس. وشددت سيلفانا دي فلوريو وهي منسقة التمريض في وحدة العناية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد 19 في مستشفى تور فيرغاتا في روما، على أهمية وضع الأقنعة الواقية والقفازات وارتداء البدلات الطبية لتجنب الإصابة بالعدوى. وتابعت «لا يمكن أن تمرض الطواقم الطبية لأن ذلك لن يكون عادلاً».

وفي مدينة غواياكيل الساحلية في المحيط الهادئ في الإكوادور،

لا تحاول ممرضة مريضة إخفاء غضبها... فقد أصيب 80 من زملائها وتوفي خمسة منهم. وقالت الممرضة البالغة 55 عاماً والتي لم ترغب في الكشف عن هويتها «لقد ذهبنا إلى الحرب بدون أسلحة». وأضافت الممرضة التي تتعافى في المنزل؛ إذ لا توجد أماكن شاغرة في المستشفيات «المعدات اللازمة لم تكن جاهزة عندما كان هذا الوباء ينتشر ويدمر أوروبا».