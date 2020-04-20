الأرثوذكس يحتفلون بالفصح في المنازل.. والبابا يحيي رجال الإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا أكثر من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي في دول عدة عيد الفصح في منازلهم التزاماً بتعليمات قادة كنائسهم بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس، ثالث أكبر طائفة مسيحية في العالم، بعيد الفصح هذا العام بعد أسبوع من احتفال الكاثوليك والبروتستانت، الذين يتبعون تقويماً مختلفاً، بالعيد. وجرت مراسم عيد الفصح للكاثوليك الأسبوع الماضي في كنائس فارغة، ووجه البابا فرنسيس رسالته التقليدية عبر الإنترنت من الفاتيكان في وقت باتت تجمعات المصلين تمثل مخاطر كبيرة في ظل الوباء الذي أودى بأكثر من 160 ألف شخص في العالم.

وأمس الأحد، وجه البابا تحية خاصة إلى الصحافيين بعدما احتفل بقداس حذر فيه من «الأنانية»، معتبراً أنها «فيروس أسوأ بكثير» من فيروس كورونا المستجد. وخاطب البابا الصحافيين الذين كانوا ينتظرونه أمام كنيسة سانتو سبيريتو إن ساسيا الرومانية في جوار الفاتيكان: «شكراً لعملكم. إنكم تعملون بدل البقاء في السرير. شكراً جزيلاً، شكراً، التواصل مهم». واحتفل البابا بالقداس من دون مصلين لمناسبة عيد الرحمة الإلهية الذي أعلنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قبل عشرين عاماً. وحذر الحبر الأعظم خلال القداس من «خطر نسيان المهمشين»، قائلاً: «يكمن الخطر في أن يصاب المرء بفيروس أسوأ كثير».

وفي روسيا، قال البعض: إن القيود التي فرضت على حضور القداديس تعيدهم إلى ذكريات اضطهاد أليمة من الحقبة السوفييتية.

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وترأس البطريرك الروسي كيرلس الذي تضم كنيسته 150 مليون مؤمن، مراسم في كنيسة المسيح المخلص في موسكو من دون حضور شعبي. وفي كلمة متلفزة أبدى البطريرك أسفه «للمرض المروع الذي طال شعبنا». وقال: «إن إغلاق الكنائس يذكّرنا بالحقبة السوفييتية حين كان من يذهبون إلى الكنائس يعرّضون مستقبلهم للخطر».

ولم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس الفصح، واكتفى بزيارة كنيسة صغيرة مقامة ضمن مجمع مقره قرب موسكو.

وقال في رسالة بالفيديو: «هذا العام يحل العيد مع قيود فرضت علينا. إنها ضرورية لمحاربة انتشار المرض». في موسكو ومحيطها، حيث تتركز معظم الإصابات بوباء كوفيد-19 في روسيا، أقامت الكنائس مراسم العيد خلف أبواب مغلقة، فيما بقيت مفتوحة في معظم أنحاء روسيا التي سجلت قرابة 42 ألف إصابة بالفيروس و361 وفاة.

وفي بقية أنحاء المنطقة الأرثوذكسية الأوسع نطاقاً، بما فيها اليونان وصربيا والأقليات في تركيا ومصر، لم تفتح الكنائس أبوابها أمام العامة. وفي سوريا حيث تنتمي أغلبية المسيحيين للطائفة الأرثوذكسية، بثّت الكنائس القداديس عبر الإنترنت وسط غياب الأجواء الاحتفالية في المناطق المسيحية في دمشق. وفي لبنان بثّت الكنائس الأرثوذكسية القداديس عبر شبكة الإنترنت ومكبرات الصوت.

أما البلدة القديمة في القدس، والتي عادة ما تكون مكتظة في الفصح الأرثوذكسي، فكانت شبه مقفرة في عطلة نهاية الأسبوع وسط إجراءات إغلاق صارمة. وأقيمت مراسم شعلة النور المقدس السنوية خلف أبواب مغلقة في كنيسة القيامة في القدس. ونقلت الشعلة في ما بعد إلى دول أرثوذكسية في مختلف أنحاء العالم. في رومانيا، وفيما أغلقت الكنائس أبوابها، توجه المتطوعون ورجال الدين إلى منازل الأهالي لتوزيع أرغفة الخبز المكرس، وإضاءة الشموع من الشعلة المقدسة التي وصلت من كنيسة القيامة في القدس. (وكالات)