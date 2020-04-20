شكرا لقرائتكم خبر عن أمــير الكويـت يشـدد علـى الالــتزام بالإجراءات الصحية ويحذر من خسائر في الأرواح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”، وكالات:

أكد أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد، أمس الأحد، أن جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا لن يكتب لها النجاح بدون التعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعليمات الصحية من طرف جميع المواطنين، فيما سجلت السعودية تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بالفيروس أمس، مع تسجيل 69 حالة شفاء، بينما حذر وزير الصحة العراقي صادق جعفر علاوي، من زيادة سريعة في عدد الإصابات بالوباء، ومن فشل جهود احتواء الفيروس في بلاده، بعدما لوحظ عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية.

شدد الشيخ صباح الأحمد، على ضرورة التعاون لاحتواء وباء كورونا، محذراً من أن الخسائر ستكون عالية «إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية التي اتخذتها الحكومة».

وقال أمير الكويت خلال كلمة له، أمس، إن البلاد تعيش فرحة كبيرة مع بدء عودة أبناء الكويت من الخارج قبل حلول شهر رمضان، موضحاً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة من أجل عودة كل المواطنين في ظل تفشي الفيروس.

وأضاف أنه يجب على المواطنين العائدين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي، واستمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس؛ لأن الكويت لن تنجح دون الالتزام بالإجراءات الصحية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي، أنه من المتوقع وصول نحو 12 ألف كويتي حتى غد الثلاثاء، لافتاً إلى أنه تم وضع 4 مراكز فحص معزولة عن مباني الركاب، ليتم استقبال المواطنين العائدين من الخارج فيها على دفعات، مشيراً إلى أن خطة إجلاء المواطنين من الخارج ستنجز خلال 20 يوماً .من جانبه، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، شفاء 25 حالة من المصابين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 305 حالات، بينما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، أنه جرى خلال ال24 ساعة الأخيرة، تسجيل 164 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1915حالة، وتم تسجيل وفاة جديدة ، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 7 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 69 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1398، فيما رصدت 1088 إصابة جديدة، في انخفاض طفيف عن حصيلة يوم أمس الأول السبت، ليبلغ عدد الإصابات 9362 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 97.

القبض على 34 مخالفاً لمنع التجول في السعودية

وألقت السلطات السعودية القبض على 34 من المخالفين لقرار منع التجول في المملكة وغير الملتزمين بالإجراءات والاحترازات الصحية المفروضة.

وأعلنت وسلطنة عمان أمس، تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1266حالة، فيما تماثلت 233 حالة للشفاء.

كما أعلنت البحرين شفاء 4 حالات وتسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا.

وأعلنت قطر، أمس، تسجيل 440 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5448 حالة، فيما تم سجيل 8 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 518، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 8 حالات.

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إصابة أم وبناتها الأربع في فلسطين

وأعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 431 حالة، فيما تعافت 72 حالة ، وقد أصيبت أم وبناتها الأربع في قرية كفر عقب شمالي القدس بالفيروس جراء عدوى نقلها لهن والدهن الذي يعمل داخل «إسرائيل».

وأعلن لبنان، أمس أنه تم تسجيل إصابة جديدة واحدة فقط بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 673 حالة.

السجن 6 أشهر لمروج شائعة عن الفيروس في عمّان

وأصدرت محكمة في العاصمة الأردنية عمان، أمس، أول حكم لها وفقاً لأمر الدفاع 8 الذي أعلنه رئيس الوزراء الأربعاء الماضي، ويفرض عقوبات على مطلقي الشائعات وذلك بالسجن 6 أشهر، على مُطلق شائعة انتشار غاز السارين في الأجواء تسبب في إصابات بكورونا.

وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أمس تخفيف الحظر على محافظات الجنوب ابتداء من بعد غد الأربعاء بعدما لم تسجل إصابات،وسجلت محافظة العقبة أول عودة شبه كاملة للحياة إلى طبيعتها ابتداء من أمس.

وقال إن الحكومة ستطبق تجربة محافظة العقبة على كل من الكرك معان والطفيلة بحيث تُغلق حدودها ويستعيد سكانها حياتهم الطبيعية ضمن فترة الحظر الجزئي .

وقال وزير المالية محمد العسعس إنه اعتباراً من غدٍ الثلاثاء ستتم إعادة طباعة الصحف الورقية .

وأشار وزير الصحة سعد جابر إلى تسجيل 4 إصابات جديدة بإجمالي 417 حالة و7 حالات شفاء بإجمالي 276 متعافي.

الخرطوم: تغريم أجانب خالفوا حظر التجوال

وفرضت السلطات السودانية غرامات مالية على 35 مصرياً، ضبطتهم الشرطة بوادي حلفا، قادمين من الخرطوم بطرق غير مشروعة، مخالفين قرار التدابير الاحترازية المفروضة.

وكشف وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، فجوة تقدر ب153 مليون دولار للأدوية والمعينات الخاصة بمكافحة كورونا.

وحذر وزير الصحة العراقي صادق جعفر علاوي، أمس، من زيادة سريعة في عدد الإصابات بكورونا، ومن فشل جهود احتواء الفيروس، بعدما لوحظ عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية.

موريتانيا تعلن خلوَّها من الوباء

أعلنت موريتانيا ،أمس الأول السبت، خلوها من أي إصابة بكورونا،مشيرة إلى تعافي جميع الحالات السبع المسجلة والمؤكدة في البلاد.