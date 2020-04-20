الأزهر يدعو الهيئات الدولية إلى إنقاذ الروهينجا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

دعا الأزهر الشريف جميع المنظمات والهيئات الدولية إلى إنقاذ مسلمي الروهينجا. وأعرب الأزهر عن بالغ استيائه لما يتعرض له مسلمو الروهينجا في ميانمار، من اضطهاد ديني، وقتل، وتهجير قسري، وإبادة جماعية؛ الأمر الذي دفع المئات للفرار بدينهم وركوب البحر، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات لسوء التغذية وطول المكوث في البحر، بعد أن رفض استقبالهم في الدول المحيطة.

وشدد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، في بيان أمس الأحد، على ضرورة تدخل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين، لتحمل مسؤولياتها نحو الروهينجا، والعمل على إيجاد حل عادل وسريع لإنقاذهم، وإعادة حقوقهم المغتصبة، كما يطالب ميانمار بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،الذي كفل للجميع حق ممارسة الشعائر الدينية،واحترام الأقليات الدينية.

ووجه الطيب نداء إلى الدول المجاورة لميانمار، التي يفر إليها المهاجرون إلى تحكيم الضمير في التعامل معهم، وأن يحسنوا استقبالهم.