الشارقة ترصد آخر تحديث لمسارات سلاحف بحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، عن رصدها آخر تحديثات لمسارات سلاحف بحرية خضراء نادرة في منطقة القرم، بمدينة كلباء، إذ يتم تعقبها باستخدام أجهزة الأقمار الصناعية التي تم تزويدها بها في شهري نوفمبر، وديسمبر 2019.



ويقدر عدد السلاحف الخضراء في خور كلباء بأكثر من 150 سلحفاة صغيرة، وتتغذى وتسبح في المناطق الساحلية، وكانت الهيئة جهزت تسعاً منها بأجهزة تتبع أقمار صناعية، لتبين أنها قضت معظم وقتها في محمية القرم بكلباء.

وتمت تسمية إحدى السلاحف ب«خور كلباء 1»، بعد أن مكثت لمدة ثلاثة أشهر في ساحل كلباء، وظهر أنها استكشفت جنوب وشمال ساحل المدينة قبل مغادرتها الإمارات في 17 مارس/‏ آذار 2020.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة، أن آخر تحديث للأقمار الصناعية في 15 إبريل/‏ نيسان، أظهر أن السلحفاة من النوع النادر المهدد بالانقراض، قطعت مسافة 500 كم، بدءاً من كلباء، مروراً بمدينة مسقط في عمان، لافتة إلى أنها تتغذى على النباتات البحرية، والطحالب، والفرائس، مثل الحبار، والأسماك الصغيرة.