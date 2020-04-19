شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 42 مواطن للحجر المؤسسى فى الكويت و1187 للمنزلى بعد أول 11رحلة إجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه بعد الـ11 رحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسى الالزامى للاشتباه بأعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تم تحويل 1187 إلى الحجر المنزلى.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية المشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري ، في إحصائية رسميةن- أنه تم كذلك تحويل 4 حالات لاستكمال علاجهم لأسباب صحية أخرى.

وأضاف المطيري، اليوم،الأحد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين كانوا على متن الـ11 رحلة إجلاء اليوم؛ بلغ ألف و233 مواطنا ومواطنة.

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تجدر الاشارة إلى أن المرحلة الأولى من خطة إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، تتضمن تشغيل 75 رحلة من أصل 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام.

وتتضمن المرحلة الأولى من المراحل الخمس المخصصة لعملية الإجلاء، رحلات إلى الرياض، وجدة، والدمام، وأبوظبي، ودبي، ومسقط، والمنامة، والدوحة، والقاهرة، والإسكندرية، وعمان، ولندن، وإسطنبول، وأنقرة، وباريس وجنيف.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، بدء خطة اجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، ابتداء من اليوم وحتى يوم 7 مايو المقبل.