شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على مواطن ومقيمين بحوزتهم مواد مخدرة خلال منع التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجرى، أن الدوريات الأمنية المكلفة بتطبيق منع التجول بمحافظة الدرعية تمكنت من القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية المالية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان المقبوض عليهم يتجولون بمركبتهم أثناء فترة المنع، وضبط بحوزتهم على مواد مخدرة خاضعة للتنظيم الطبى، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفى وقت سابق صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، وجارية متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.