وزير أوقاف السودان يدعو إلى الالتزام بفتوى إغلاق المساجد 21يوما بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، المواطنين إلى الإبتعاد عن التجمعات بالمساجد أو غيرها، والالتزام بفتوى إغلاق المساجد لمدة 21 يوما، وهى المدة التي حددتها وزارة الصحة لدرء تفشي جائحة كورونا.
وقال مفرح، في تصريح اليوم الأحد، إن فتوى تعليق صلاة الجماعة لا نبنيها إلا على رأي جهات الاختصاص، وهى الادارة الصحية التي أكدت انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن الدين الإسلامي يحترم العلم والمعرفة، وأن الحجة في هذا القرار مبنية على الرأي العلمي، داعيا إلى الأخذ بالأسباب وعدم التواجد في التجمعات وأماكن المخالطة، حيث إن الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على الدين.
وأشار مفرح إلى أن المساجد أغلقت في التاريخ الإسلامي مرات عديدة وفي فترات مختلفة لأسباب كثيرة، وذلك حفاظا على أرواح الناس.
قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية بالسودان، إن استجابة المواطنين لإجراءات الحظر الشامل في ولاية الخرطوم في يومه الأول، ضمن إجراءات مواجهة جائحة (كورونا) المستجد، كانت جيدة في بعض الأحياء يقابلها عدم التزام في أحياء أخرى.
وأشار وزير الإعلام السوداني - في تصريح صحفي مساء اليوم السبت - إلى أن الحركة بين مدن العاصمة شهدت تساهلا على الجسور، حيث إن بعض المواطنين التبس لديهم طبيعة الحظر الشامل، فاعتبروا أن ساعات السماح بشراء الاحتياجات اليومية صباحا، هي مناسبة للتنقل بين الأحياء.
وأضاف أن الفترة من السادسة صباحا والواحد ظهرا يسمح فيها فقط بالتحول داخل الحي، وعدم التنقل بينها، ومن الغد سيتم التشدد في تطبيق هذا الأمر.. مشددا على ضرورة إغلاق الأسواق الكبرى وإيقاف المواصلات العامة طوال اليوم في العاصمة السودانية، خلال فترة الحظر الشامل، ومدتها ٢١ يوما.
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