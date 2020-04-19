دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى إتجاه ابل لتصميم لاسلكي بالكامل في هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت اليوم تفاصيل جديدة حول ملامح مواصفات الجيل القادم من هواتف الأيفون، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن ابل ستتجه إلى تصميم لاسلكي بالكامل في هواتف الأيفون، لذا لن تتضمن هواتف الأيفون منفذ USB C أو Lightning.

تتوالى التسريبات حول الجيل القادم من هواتف الأيفون، حيث كشفت التسريبات السابقة عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone 12 Pro Max هذا العام، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول خطط ابل القادمة لهواتف الأيفون.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر المحلل Jon Prosser، الذي أشار في تغريدة مؤخراً إلى أن ابل لن تقدم هواتف الأيفون القادمة بمنفذ USB-C، لكن كبديل لذلك تتجه ابل لدعم هواتف الأيفون بالتصميم اللاسلكي بالكامل، لذا لن تتضمن الأجيال القادمة من هواتف الأيفون أي منافذ.

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وتشير التوقعات إلى أن ابل قد تدعم هواتف iPhone 12 بمنفذ Lightning، بينما تأتي هواتف الأيفون في 2021 بالتصميم اللاسلكي بدون أي منافذ، حيث يأتي هذا التغيير كنتيجة للقرار الذي توصل إليه البرلمان الأوروبي خلال الفترة الماضية، لتطوير شاحن واحد مشترك بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لدعم المستخدمين بشاحن واحد للإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية.

من جانب أخر تحاول شركة ابل الإستمرار في إستخدام شاحن Lightning لهواتف الأيفون، إلا أن قرار الإتحاد الأوروبي لخفض النفايات الإلكترونية عن طريق توحيد تقنية الشحن، قد يؤدي إلى إتجاه ابل لإختيار الشحن اللاسلكي كبديل للإتجاه إلى دعم هواتف الأيفون بمنفذ USB C للشحن، وهو الإتجاه السائد بين الكثير من الشركات المصنعة للهاتف.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى إتجاه ابل لتصميم لاسلكي بالكامل في هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.