دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن ضربت هزة أرضية منطقة على الحدود العراقية التركية، من جهة محافظة دهوك شمالي العراق. وذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم، أنّ مراكز الرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية على الحدود العراقية التركية من جهة محافظة دهوك، بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر المكون من 9 درجات، ولم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

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