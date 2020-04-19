جمعية مغربية تحذر من إصابة أسرى فلسطين بكورونا

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

حذرت جمعية مغربية، الأحد، من إصابة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل بفيروس كورونا .

جاء ذلك في رسالة وجهتها جمعية "العمل الوطنية من أجل فلسطين" (أهلية)، إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اطلعت الخليج 365 على نسخة منها.

ودعت الجمعية حكومة العثماني إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية، خصوصا ملف الأسرى، في ظل خطورة هذا الوباء.

وحذرت الجمعية من أنباء تفيد "اعتزام المغرب استعمال تطبيق صهيوني يدعى (ها أماجين) لاكتشاف وتنبيه مصابي كورونا".

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وقالت تقارير إعلامية مغربية إن البلاد قد تستعمل تطبيقا الكترونيا من صنع شركة إسرائيلية في تتبع واكتشاف المصابين بكورونا.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الصحة المغربية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 138، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 2820، عقب الكشف عن 135 حالة جديدة.

وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و363 ألفا، توفي منهم أكثر من 162 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 607 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.



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