العراق.. برلمانيات يطالبن بتشريع يجرم "العنف الأسري"

بغداد/علي جواد/الخليج 365

ـ بعد يوم واحد من وفاة الشابة "ملاك الزبيدي" إثر تعرضها لعنف أسري من قبل زوجها وعائلته.

ـ ممثلات المرأة في الحكومة والبرلمان تحدثن عن استشراء العنف الأسري في البلاد في ظل حظر التجوال المفروض لاحتواء كورونا.

طالبت ممثلات المرأة العراقية في البرلمان والحكومة، الأحد، بالإسراع بسّن قانون يجرم العنف الأسري، إثر تزايد الظاهرة مع فرض حظر التجوال بسبب "كورونا".

وتأتي المطالبة بعد يوم واحد على وفاة "ملاك الزبيدي" التي أضرمت النار بجسدها في محافظة النجف (جنوب)، جرّاء تعرضها لعنف أسري من قبل زوجها وعائلته.

وأثارت قضية "ملاك الزبيدي" ردود أفعال محلية ودولية، إذ طالبت بعثة الأمم المتحدة وسفراء دول أوروبية، العراق بضرورة محاسبة المتورطين بالعنف الأسري، في وقت تعهدت بغداد بملاحقة المتهمين بقضية "الزبيدي".

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وأوصى بيان مشترك صادر عن ممثلات المرأة في البرلمان والحكومة، بالإسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أوليات عمل مجلس النواب، والتوصية لرئاسة مجلس النواب بجعله في جدول أعمال أولى الجلسات".

وأوضح البيان أن "المجتمعات أصدرن توصية أخرى تتعلق بمناشدة السلطة القضائية لغرض إيلاء جرائم العنف الأسري الأهمية القصوى والعمل على عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل".

وطالب البيان، الحكومة ووزارة الداخلية بـ"تقديم الدعم اللازم لمديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية لتمكينها من القيام بواجباتها بالشكل الأمثل وبما يتلائم والتحديات الكبيرة".

وتخضع المدن العراقية لحظر التجوال منذ 17 آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس.

وقبل يومين، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات لإقرار قانون "مناهضة العنف الأسري".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.