الأمم المتحدة: 9 هجمات على مراكز صحية بليبيا في 4 أشهر

أنقرة/ الخليج 365

أعلن مكتب دعم التنسيق التابع للأمم المتحدة في ليبيا توثيق 23 هجوما على مراكز صحية في ليبيا خلال عام، منها 9 هجمات وقعت خلال آخر 4 أشهر.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب عبر حسابه في موقع تويتر، دون ذكر الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات.

وأشار البيان إلى استهداف مستشفى في منطقة عين زارة، وآخر في طريق الشوك بطرابلس.

وأوضح أن الهجمات طالت 23 مركزًا صحيًا منذ أبريل/ نيسان 2019 ولغاية اليوم.

ووفقًا للبيان، أدت الهجمات إلى مقتل 80 شخصا وإصابة 61 آخرين.

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وأكّد أن 5 أشخاص قتلوا بسبب 9 هجمات وقعت منذ مطلع العام الحالي، وأصيب 12 آخرون.

وفي 4 أبريل 2019، أطلقت الميليشيات التابعة لخليفة حفتر، هجومًا على طرابلس، للسيطرة عليها.

والجمعة، قصفت مليشيا حفتر عدة مناطق سكنية في طرابلس ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 12 آخرين، وفق ما أفاد به المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، أمين الهاشمي للأناضول.

وبحسب مراقبين، يأتي تكثيف المليشيا هجماتها على الأهداف المدنية في طرابلس، لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد القوات الحكومية، مؤخرا، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.