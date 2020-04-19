"سيتا" التركي يطلق موقعه الإلكتروني باللغة العربية

عدنان الحسين / الخليج 365

-يعد "سيتا" أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا، ومن المراكز الرائدة فيها

-يصدر المركز تحليلات، وتقديرات الموقف، والتقارير، ومقالات الرأي والكتب الصادرة عن المركز والمترجمة إلى اللغة العربية

أطلق مركز "سيتا" التركي للأبحاث والدراسات، الأسبوع الحالي النسخة العربية من موقعه الإلكتروني، بهدف إطلاع المتابع العربي على أعماله بشكل مباشر.

ويعد "سيتا" أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا، ومن المراكز الرائدة فيها، وله فروع في واشنطن (الولايات المتحدة)، وبروكسل (بلجيكا) وبرلين (ألمانيا).

وقال البروفسور رمضان يلدرم رئيس تحرير مجلة "رؤية تركية" التي يصدرها المركز، في بيان الأحد، إن "خطوة إطلاق النسخة العربية من الموقع ستجعل التواصل مباشرا بين نخبة من الأكاديميين والمحللين السياسيين الأتراك والمتابع العربي وكل المهتمين بالشأن السياسي التركي خصوصا والسياسة الدولية عموما".

Advertisements

وأوضح أن الخطوة "ستثري المحتوى العربي بالمزيد من المواد والموضوعات المتقنة، التي تصدر عن الخبراء العاملين في المركز".

ويستهدف المركز 10 زوايا أساسية أبرزها السياسة والاقتصاد والمجتمع.

وتتنوع منشورات "سيتا" ما بين التحليلات، وتقديرات الموقف، والتقارير، ومقالات الرأي والكتب الصادرة عن المركز والمترجمة إلى اللغة العربية.

وينشر وقف سيتا 3 مجلات وهي “رؤية تركية” باللغة العربية، و”انسايت تركيا” باللغة الإنجليزية، ومجلة “كريتر” باللغة التركية، وتحتوي دراسات محكمة في الشؤون الدولية والإقليمية، وعروض كتب، إلى جانب مجلات المركز ومنشوراته.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.