دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OPPO A92s ينطلق بمعالج Dimensity 800 وكاميرة أمامية مزدوجة وسعر 310 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Oppo عن إصدارها الجديد من هواتف 5G المتوسطة OPPO A92s الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 800، مع كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع سعر يبدأ من 310 دولار.

يتميز هاتف OPPO A92s بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، وتضم إعدادات الكاميرة الأمامية مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

يضم هاتف OPPO A92s رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800 بثماني من الأنوية ودقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تضم رقاقة مودم 5G مدمجة لدعم الإتصال بشبكات SA/NSA، و sub-6GHz.

كما ينطلق هذا الإصدار بكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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هاتف OPPO A92s يتميز بتصميم زجاجي 3D في الجهة الخلفية، ويأتي بتقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع 18W.

مواصفات OPPO A92s 5G

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO A92s 5G بألوان الأبيض والأسود، بسعر يبدأ من 310 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، حيث ينطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 29 من أبريل، كما يتوفر للحجز المسبق في السوق الصيني الآن.

المصدر

هذا الموضوع هاتف OPPO A92s ينطلق بمعالج Dimensity 800 وكاميرة أمامية مزدوجة وسعر 310 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.