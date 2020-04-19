السعودية تُسجل رقمًا قياسيًا في عدد المصابين بكورونا

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"الخليج 365" من الرياض: سجلت السعودية اليوم الأحد رقما قياسيا في عدد المصابين بفيروس كورنا، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1088 حالة، بينها 7867 نشطة، ليصل الإجمالي إلى 9362، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس بلغ 1398 حالة، مضيفا أن آليات الفحص والعلاج موحدة في مناطق المملكة كافة. وأكد أن الفحوص المخبرية تعتمد عاملي "السرعة والدقة" معا، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألف فحص.

وأوضح د. العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي أن 892 حالة تم اكتشافها من خلال المسح النشط وشكلت 82% من الحالات المعلنة اليوم، وأن 17% من الإصابات الجديدة لسعوديين و83% لغير سعوديين.

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وأكد أن المسح النشط يتم وفقا لحسابات المخاطر وعلى مراحل متدرجة، لافتا إلى أن مختبرات عالية الدقة تشارك في الكشف عن الفيروس. وتابع قائلا إن المسح النشط متواصل في المواقع الأكثر عرضة للتفشي.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد قررت أمس السبت تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، الفاضلية) في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من أمس حتى إشعار آخر، والسماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

وأكدت وزارة الداخلية على أنّ إعلان هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

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