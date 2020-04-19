شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أممية: أكثر من 74 مليون شخص معرضين للإصابة بكورونا في المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا"، - بحسب موقع روسيا اليوم - دراسة جديدة سلطت من خلالها الضوء على أثر الوباء العالمي على المنطقة العربية، التي تعاني أصلا شحا في المياه، موضحة أنه في وقت يتوافق العالم فيه على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين.=، وهو ما يجعلهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا إلى أنها تتوقع أن يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 9 إلى 12 لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب الاحتياجات الأخرى من المياه لغسيل الثياب والأطعمة والتنظيف، فيما سيتراوح معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يوميا في المنطقة، وما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في 10 بلدان عربية من أصل 22 بلدا.

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وبحسب لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا ، فإنه يفتقر نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة، فيما أظهرت الدراسة أن اللاجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو الاحتلال يتحملون عبئا إضافيا، ففي قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، لا تحصل إلا أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة، ويتوقع أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

ودعت الإسكوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لضمان جودة المياه، لاسيما في شبكات معالجة مياه الصرف، حيث أن تردي جودة المياه يزيد من مخاطر انتقال العدوى.