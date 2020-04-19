إسرائيل ترفض تجميد المستحقات المتراكمة على كهرباء القدس فى ظل تفشى كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت السلطات الإسرائيلية طلباً تقدمت به شركة كهرباء محافظة القدس، يقضى بتجميد المستحقات التى تراكمت على الشركة لصالح شركة كهرباء إسرائيل فى ظل أزمة كورونا، وعدم تمكن المشتركين من السداد، حيث هددت بفرض فوائد عالية على كهرباء القدس، واتخاذ إجراءات قانونية بحقها في حالة لم تسدد كافة الديون المستحقة والمترتبة عليها لصالح الشركة الإسرائيلية فى موعدها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ، ومديرها العام المهندس هشام العمرى- في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، إن السلطات الإسرائيلية المختصة رفضت طلباً تقدمت به الشركة لتجميد المستحقات المتراكمة عليها لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية ، في ظل عدم تمكن المشتركين من سداد ما عليهم من ديون بسبب الأزمة الراهنة، وكذلك مراعاة للظروف الحالية مع انتشار فيروس "كورونا " وتعطل كافة نواحي الحياة في "مناطق الامتياز".

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وأعرب عن استنكاره رفض الطلب الذي تقدمت به الشركة لتأجيل ديون المشتركين المستحقة مراعاة للأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة نتيجة وباء " كورونا " ، وأثره في توقف عجلة الحياة ، واصفا موقف السلطات الإسرائيلية بأنه لايمت للواقع بصلة، مشيرا إلى توجيه خطاب شديد اللهجة لوزير الطاقه الإسرائيلي، بما فيها سلطة الخدمات الإسرائيلية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن الشركة قامت بإطلاع الحكومة الفلسطينية، وسلطة الطاقة الفلسطينية، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني بحيثيات قرار سلطة الخدمات الإسرائيلية، وإرفاق كافة المراسلات المتعلقة بهذا الموضوع، بما فيها تهديداتها التي لايمكن التنبؤ بها وبتبعاتها.